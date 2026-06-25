Auf der Autobahn 20 kommt es von Donnerstagabend an wegen Deckenerneuerungsarbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Rostock bis zur Anschlussstelle Dummerstorf zu erheblichen Einschränkungen. Zunächst wird die A20 in Fahrtrichtung Osten nach Stettin von 20 Uhr bis kommenden Montag um 4 Uhr gesperrt, wie die Autobahngesellschaft mitteilte.

Aus Lübeck kommende Fahrzeuge müssen in dieser Zeit die A20 im Autobahnkreuz Rostock verlassen. Im Autobahnkreuz ist die Auffahrt auf die A20 in Fahrtrichtung Stettin gesperrt. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Dummerstorf in Richtung Stettin bleibt dagegen frei. Umleitungen seien entsprechend ausgeschildert.

A20: Asphaltschicht wird erneuert

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Danach wird von Montag 10 Uhr bis Donnerstag 4 Uhr die Gegenfahrtrichtung nach Lübeck gesperrt. Dann müssen aus Stettin kommende Fahrzeuge die A20 spätestens an der Anschlussstelle Dummerstorf verlassen. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Dummerstorf in Fahrtrichtung Lübeck ist gesperrt. Das Autobahnkreuz Rostock in Fahrtrichtung Lübeck ist frei.

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Zu Begründung der Vollsperrungen verwies die Autobahngesellschaft auf dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten. So würden unter anderem die Asphaltschicht und Entwässerungsanlagen erneuert und Markierungsarbeiten vorgenommen. (dpa/mp)