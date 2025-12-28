Traktor-Unfall: Fahrer wird eingeklemmt und stirbt

Ein 66-Jähriger kommt mit seinem Traktor von der Straße ab. Das Fahrzeug kippt zur Seite und klemmt den Fahrer ein. Mit schrecklichen Folgen.

Ein Traktorfahrer ist mit seinem Fahrzeug zur Seite gekippt und dabei tödlich verletzt worden. Der 66-Jährige sei mit dem Traktor am Samstag nahe Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Traktor kippte den Angaben zufolge zur Seite und klemmte den Fahrer ein.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Warum der 66-Jährige mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug von der Straße abkam, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. (dpa)