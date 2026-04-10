Ostern an der Ostsee: Tourizahlen brechen ein – das sind die Gründe

Weniger Gäste als erwartet: Die Auslastung der Tourismusbetriebe in MV lag zu Ostern bei rund 60 Prozent. Was Unternehmen als Gründe für die Stornierungen nennen.

Die Auslastung zum Start der Tourismussaison um die Ostertage ist in Mecklenburg-Vorpommern unter den Erwartungen geblieben.

MV: Tourismus über Ostern unter Erwartungen

Etwa 230 Tourismusunternehmen gaben in einer Umfrage an, dass ihre Betriebe zu rund 60 Prozent an den Osterfeiertagen gebucht waren, teilte die MV Tourismus GmbH mit. Unter den befragten Unternehmen waren Beherbergungsbetriebe, gastronomische Einrichtungen sowie Freizeit- und Erlebnisanbieter.

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Ursprünglich sei eine Auslastung von 66 Prozent prognostiziert worden, hieß es in der Mitteilung. Die gestiegenen Kraftstoffpreise sollen neben Krankheit und schlechter Wetterprognose der Hauptgrund für Stornierungen gewesen sein. Etwa jedes vierte befragte Unternehmen berichtete von kurzfristigen Stornierungen an den Osterfeiertagen. (dpa/mp)