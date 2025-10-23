Tödlicher Unfall im Norden: Lkw-Fahrer überrollt zwei Senioren

Am Mittwochabend sind in Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Ein Lkw-Fahrer erfasste die Fußgänger mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 41-jährige Lkw-Fahrer um 19.20 Uhr die B198 aus Richtung Neustrelitz und wollte nach links auf die B122 abbiegen.

Wesenberg: Lkw-Fahrer überfährt beim Abbiegen zwei Senioren

Dabei übersah er laut der Polizei eine 81-jährige Frau und einen 82-jährigen Mann, die zu der Zeit die Fußgängerüberquerung nutzten, und überrollte die beiden Senioren. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch den Rettungsdienst und die Polizei verstarben sie noch am Unfallort.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder Abbiege-Unfall! Lkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrer – schwer verletzt

Der 41-jährige Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger der Dekra angefordert, der die Unfallursache genau untersuchen sollte. Die B122 wurde auf Höhe des Unfallortes für circa fünf Stunden voll gesperrt. (aba)