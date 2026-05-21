Tödlicher Unfall an der Ostsee: Frontal in einen Baum gekracht

Tragischer Unfall auf der Ostseeinsel Rügen: Ein Autofahrer ist bei Rappin gegen einen Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden.

Der 61-Jährige erlag seinen Verletzungen am Abend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei bekannt gab. Zuvor war er mit seinem Saab aus zunächst unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt.

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Am Pkw entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Straße war für den Einsatz der Rettungskräfte, der Dekra und des Kriminaldauerdienstes sowie für die Bergung des Fahrzeugs für fast vier Stunden gesperrt. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (dpa/tst)