Tödlicher Bahnunfall im Norden – Strecke zeitweise gesperrt

Nach einem Bahnunfall im Landkreis Vorpommern-Rügen ist ein 63-Jähriger gestorben. Wie kam es zu dem Zusammenstoß? Die Ermittlungen laufen.

Bei einem Bahnunfall bei Barth ist ein 63-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Sonntagabend mitteilte, wollte der Mann am Nachmittag mit seinem Fahrrad die Gleise im Bereich eines Personenübergangs überqueren. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einer Regionalbahn gekommen, die von Velgast in Richtung Barth unterwegs gewesen sei.

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Der aus der Region stammende Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, dauern den Angaben zufolge an. Die 19 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Die Feuerwehr brachte sie zum nächsten Bahnhof. Ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Während der Spurensicherung wurde die Strecke zeitweise voll gesperrt. (dpa)