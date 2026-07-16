Beim Zusammenstoß mit einem Baum ist ein 37 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Die Kripo ermittelt zur Ursache des Unfalls.

Die Polizei Mecklenburg Vorpommern ermittelt die Ursache des tödlichen Unfalls. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Nordwestmecklenburg tödlich verunglückt.

Nach Angaben der Polizei kam der 37-Jährige am Mittwochnachmittag aus Alt Meteln kommend in Fahrtrichtung Klein Trebbow aus bislang ungekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb demnach noch an der Unfallstelle.

Weitere Menschen hätten sich nicht in dem Auto befunden, hieß es in einer Mitteilung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Unfallursache. (dpa/mp)