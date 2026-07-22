Ein Mann und eine Frau gehen in Warnemünde baden. Plötzlich gerät der Schwimmer unter Wasser – mit fatalen Folgen.

Am Ostseestrand von Warnemünde hat es am Dienstagabend einen tödlichen Badeunfall gegeben. Ein Mann kam ums Leben. Er befand sich zusammen mit einer jungen Frau in der Nähe der Badeverbotszone an der Mole.

Wie die Polizei bekannt gab, kam es gegen 18.30 Uhr zu dem dramatischen Vorfall am Warnemünder Strand. Nach bisher vorliegenden Informationen badeten die Frau und der 33-jährige Mann gemeinsam in der Ostsee – direkt an der Badeverbotszone in der Nähe der Mole.

Aus noch nicht geklärten Gründen geriet der Mann plötzlich unter Wasser. Augenzeugen berichteten, dass seine Begleiterin daraufhin lautstark rief und winkte. Der 33-Jährige trieb leblos im Wasser.

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Mehrere Passanten, die den Vorfall vom Strand aus beobachtet hatten oder selbst als Schwimmer im Wasser waren, reagierten sofort und zogen den Mann aus der Ostsee. Eine Augenzeugin berichtete, dass sie nicht richtig helfen konnte, da die Strömung so stark war, dass auch sie fast ertrunken wäre.

Unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus

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Mehrere Rettungskräfte eilten wenig später an den Strand und schirmten die Situation für andere Badegäste ab. Umgehend begannen die Sanitäter mit der Wiederbelebung. Unter Reanimationsbedingungen kam der Mann in ein Rostocker Krankenhaus, wo er kurz darauf jedoch verstarb.

Am Unglücksort kamen auch zahlreiche Polizisten zum Einsatz, darunter auch Kriminalisten, die erste Ermittlungen übernahmen. In der Vergangenheit kam es im Bereich der Badeverbotszone an der Warnemünder Mole immer wieder zu tödlichen Badeunfällen.



Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels wurde dem damaligen Kenntnisstand entsprechend das Alter des Mannes mit geschätzt Anfang 20 angegeben. Mittlerweile ist bekannt, dass der Mann 33 Jahre alt war. Der Artikel wurde überarbeitet.