Ein junger Mann und eine junge Frau gehen in Warnemünde baden. Plötzlich gerät der Schwimmer unter Wasser – mit fatalen Folgen.

Am Ostseestrand von Warnemünde hat es am Dienstagabend einen tödlichen Badeunfall gegeben. Ein junger Mann kam ums Leben. Er befand sich zusammen mit einer jungen Frau in der Nähe der Badeverbotszone an der Mole.

Wie die Polizei bekannt gab, kam es gegen 18.30 Uhr zu dem dramatischen Vorfall am Warnemünder Strand. Nach bisher vorliegenden Informationen badeten die Frau und der Mann im geschätzten Alter von Anfang 20 gemeinsam in der Ostsee – direkt an der Badeverbotszone in der Nähe der Mole.

Aus noch nicht geklärten Gründen geriet der junge Mann plötzlich unter Wasser. Augenzeugen berichteten, dass seine Begleiterin daraufhin lautstark rief und winkte. Der Mann trieb leblos im Wasser.

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Mehrere Passanten, die den Vorfall vom Strand aus beobachtet hatten oder selbst als Schwimmer im Wasser waren, reagierten sofort und zogen den jungen Mann aus der Ostsee. Eine Augenzeugin berichtete, dass sie nicht richtig helfen konnte, da die Strömung so stark war, dass auch sie fast ertrunken wäre.

Unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus

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Mehrere Rettungskräfte eilten wenig später an den Strand und schirmten die Situation für andere Badegäste ab. Umgehend begannen die Sanitäter mit der Wiederbelebung. Unter Reanimationsbedingungen kam der junge Mann in ein Rostocker Krankenhaus, wo er kurz darauf jedoch verstarb.

Am Unglücksort kamen auch zahlreiche Polizisten zum Einsatz, darunter auch Kriminalisten, die erste Ermittlungen übernahmen. In der Vergangenheit kam es im Bereich der Badeverbotszone an der Warnemünder Mole immer wieder zu tödlichen Badeunfällen.