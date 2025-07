Tod auf der Landstraße: Motorradfahrer überholt – und stirbt

Tödlicher Verkehrsunfall bei Grevesmühlen: Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer hat beim Überholen offenbar einen abbiegenden Traktor übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend auf der L2 zwischen Lüdersdorf und Herrnburg. Wie die Polizei sagte, setzte eine 25 Jahre alte Traktorfahrerin an der Spitze einer Fahrzeug-Kolonne zum Linksabbiegen an.

In diesem Moment befand sich ein 33-jähriger Motorradfahrer in gleicher Fahrtrichtung im Überholvorgang und übersah dabei den Traktor. Nach dem Zusammenprall erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Wegen eines erlittenen Schocks wurde die Traktorfahrerin sowie weitere Unfallzeugen medizinisch und seelsorgerisch betreut. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (dpa/mp)