Zehntausende Menschen feiern und tanzen wieder beim Airbeat One auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe. Die Veranstalter locken mit Weltstars und Newcomern.

Bei sommerlichem Wetter hat das Elektromusik-Festival Airbeat One im mecklenburgischen Neustadt-Glewe an Fahrt aufgenommen. Das Festival läuft von Donnerstag bis Sonntag.

Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher feierten den Veranstaltern zufolge zur Eröffnung der großen Hauptbühne am Donnerstag. Unter dem Motto „Welkom in Nederland – The Home of Electronic Music!“ stehen bei dem Festival diesmal die Niederlande im Fokus – das Land, in dem die elektronische Musik zu Hause sei, hieß es von den Veranstaltern vorab.

Zur 23. Ausgabe des Airbeat One werden über die Tage erneut insgesamt mehr als 200.000 Besucher aus über 60 Ländern erwartet. Das Festival findet vom 8. bis zum 12. Juli auf einem Flugplatz im Landkreis Ludwigslust-Parchim statt.

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Charlotte de Witte und andere Weltstars treten beim Airbeat One auf

Rund 350 nationale und internationale DJs sowie Künstlerinnen und Künstler wollen an den fünf Festival-Tagen auf insgesamt zehn Bühnen für eine musikalische Reise durch nahezu alle Facetten der elektronischen Musik sorgen. Damit gehört das Airbeat One zu den größten und vielfältigsten elektronischen Musikfestivals Europas.

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Mit den Belgierinnen Charlotte de Witte und Amelie Lens sowie der Deutschen Lilly Palmer treten laut den Veranstaltern drei der „einflussreichsten Techno-Künstlerinnen der Welt“ auf dem Festival auf. Auch Scooter gehört zum Line-up. Eine neue Bühne soll auch Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern aus Deutschland und Europa eine Plattform bieten.

Anreise laut Polizei weitgehend problemlos

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Die meisten Festivalgäste reisten bereits am Mittwoch an, sagte ein Sprecher der Polizei am Vormittag. Rund 6000 Menschen seien mit einem speziellen Ticket schon am Dienstag angereist. Am Donnerstag sei die Lage daher überschaubar gewesen. Die Polizei führte im Rahmen der Anreise laut Sprecher auch Verkehrskontrollen durch, eine Handvoll Gäste sei unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer erwischt worden. Die Beamten seien wie immer mit einer mobilen Wache auf dem Festivalgelände. (dpa)