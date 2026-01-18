SUV-Fahrer rammt Moped auf Landstraße – 16-Jähriger stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 110 bei Sanitz (Landkreis Rostock) ist bereits in der Nacht zu Samstag ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ums Leben gekommen. Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei war der 16-Jährige gegen 1.20 Uhr mit seinem Krad auf der B110 in Richtung Sanitz unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Groß Lüsewitz kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem nachfolgenden SUV.

Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen SUV-Fahrer

Rettungskräfte versuchten vor Ort, den Jugendlichen zu reanimieren. Die Maßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg, gegen 2.35 Uhr wurde der Tod des 16-Jährigen festgestellt. Der 67 Jahre alte Fahrer des Nissan-SUV wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrkräfte befreiten den Mann, er kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Rostocker Krankenhaus.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 22.000 Euro geschätzt. Gegen den 67-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Festnahmen nach Messerangriff bei Protestzug – Mann lebensgefährlich verletzt

Die B110 war bis in die Morgenstunden voll gesperrt. Erst gegen 7.30 Uhr konnten die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet und die Straße wieder freigegeben werden. (rei)