Ein Mann kommt mit dem Auto von der Straße ab und landet in einem Vorgarten. Die Polizei findet den 29-Jährigen später – allerdings nicht am Unfallort.

Ein Autofahrer ist bei Neverin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von der Straße abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Sein Fahrzeug habe bei dem Unfall ein geparktes Auto touchiert, so die Polizei. Es sei ein Schaden von rund 62.000 Euro entstanden.

Der 29-Jährige sei vom Unfallort geflüchtet und habe sein Auto stehengelassen. Als die Polizei eintraf, war der Mann den Angaben zufolge nicht mehr vor Ort. Erst später fanden die Beamten ihn zu Hause. Bei einer Atemalkoholprüfung wurde ein Wert von 1,73 Promille festgestellt.

Das Fahrzeug des Mannes wurde abgeschleppt, er musste seinen Führerschein abgeben. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (dpa/mp)