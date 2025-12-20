Streit in der Innenstadt eskaliert: Mann greift mehrere Menschen an

Mehrere Angriffe, Widerstand gegen Polizisten und über ein Promille Alkohol: Ein 33-Jähriger löst in der Schweriner Innenstadt einen nächtlichen Einsatz aus.

Ein 33 Jahre alter Mann hat am späten Freitagabend in der Schweriner Innenstadt mehrere Menschen angegriffen und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 23.40 Uhr vor einer Bar in der Innenstadt.

Einsatzkräfte wurden auf eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer Frau aufmerksam und schritten ein, um den körperlichen Angriff zu stoppen. Dabei leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand und wurde zu Boden gebracht und gefesselt.

Über ein Promille im Blut

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann zuvor bereits Gäste in der Bar angegriffen und war daraufhin des Lokals verwiesen worden. Vor dem Gebäude kam es zu einem weiteren Übergriff. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann bis zum Samstagmorgen in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille.

Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die angegriffenen Personen, ein 22-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau, sowie die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. (dpa)