In einer Straßenbahn in Rostock besprühte ein Unbekannter mehrere Jugendliche mit Pfefferspray – und flüchtete am folgenden Halt.

Bei einem Streit in einer Straßenbahn in Rostock sind sieben Jugendliche mit Pfefferspray verletzt worden.

Ein Fahrgast in Begleitung einer Frau war am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr mit der Gruppe aneinandergeraten und besprühte sie dann mit dem Reizgas, wie die Polizei mitteilte. Grund für die Auseinandersetzung soll störendes Verhalten der lautstarken Jugendlichen gewesen sein.

Den folgenden Halt der Straßenbahn nutzten der Mann und die Frau, um unerkannt das Weite zu suchen. Von ihnen fehlt bisher jede Spur. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/mp)