In Kramerhof bei Stralsund geht ein 35-Jähriger zu Boden, ein Kinderwagen mit seinem sieben Monate alten Kind kippt um. Zuvor gab es einen Streit – aber worüber?

Bei einem gewalttätigen Übergriff ist in Kramerhof bei Stralsund ein 35-Jähriger zu Boden gegangen und ein Kinderwagen samt seines sieben Monate alten Kindes umgestürzt. Beide seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Mann soll den 35-Jährigen nach einem verbalen Streit geschlagen haben.

Der Vater war den Angaben zufolge am Samstag mit dem Kinderwagen und auch seinem sechs Jahre alten Kind entlang der Dorfstraße unterwegs. Von hinten näherte sich bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Wagen. Nach Angaben des Vaters wurde mehrfach gehupt. Danach seien eine Frau und ein Mann ausgestiegen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung habe der Mann den 35-Jährigen geschlagen, der daraufhin zu Boden gestürzt sei. Dabei sei auch der Kinderwagen umgestürzt. Die Frau und der Mann verließen demnach mit ihrem Wagen den Ort des Vorfalls.

Worum es bei dem Streit ging, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Auch zur Klärung dieser Frage sucht die Polizei Zeugen. (dpa/mp)