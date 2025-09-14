Aggressive Partygäste behindern Brandeinsatz – mehrere Verletzte

In einer Stralsunder Gartensparte will die Feuerwehr am Samstagabend einen brennenden Schuppen löschen. Doch eine Gruppe aggressiver Partygäste erschwert das Vorhaben. Am Ende müssen sogar Polizei und Bundespolizei eingreifen.

Die Einsatzkräfte waren gegen 23.20 Uhr zu einem brennenden Schuppen in einer Gartensparte gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Dort fand zeitgleich eine Feier statt, bei der es unter alkoholisierten Gästen zu einer Schlägerei kam. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten daraufhin die Polizei alarmiert, um die Lage zu beruhigen und ihrem Einsatz nachgehen zu können. Polizei und Bundespolizei rückten an.

Drei Menschen seien bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Der Brand, zu dem die Feuerwehr gerufen wurde, verursachte laut Mitteilung einen Schaden von 15.000 Euro. Personen kamen dadurch nicht zu Schaden. (dpa/mp)