Stoppschild missachtet? Mehrere Verletzte bei Crash im Norden, darunter ein Kind

Bei einem Unfall auf der L200 in Basedow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Sonntagvormittag mehrere Menschen verletzt worden – darunter auch ein Kind. Die Unfallstelle musste gesperrt werden, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Mercedes-Fahrer an einem Stoppschild entweder gar nicht oder nur kurz gehalten haben. Als er auf die Straße einbog, kam es zur Kollision mit einem BMW X3, der in Richtung Büchen unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass der BMW gegen einen Mini geschleudert wurde, der am Steindamm wartete.

Polizei sperrt Straße

Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, darunter auch ein Kleinkind im BMW. Eine Frau, die sich im Mercedes befand, musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie per Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen wurde.

Währenddessen sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle und räumte Trümmerteile beiseite. Die Polizei sperrte die L200, beide Unfallfahrzeuge – Mercedes und BMW – mussten abgeschleppt werden. In beiden hatten die Airbags ausgelöst.

Die Landstraße blieb rund zwei Stunden lang gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet – es kam zu Staus. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Hergang des Unfalls.