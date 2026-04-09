Buckelwal liegt im Sterben – er reagiert nicht einmal mehr auf Boote

Der Buckelwal vor der Insel Poel verharrt weiter an seiner Position. Fachleute gehen davon aus, dass das Tier im Sterben liegt – unklar ist, wie lange der Prozess dauert.

Die Lage des in der Ostsee festsitzenden Buckelwals hat sich nicht verändert. Der Wal lebt und liegt weiterhin an derselben Stelle vor der Insel Poel, an der er seit mehr als einer Woche festsitzt, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums auf Nachfrage am Morgen. Fachleuten zufolge liegt das Tier im Sterben.

Dass der Wal nicht auf Boote reagiere, sei ein Zeichen für den Sterbeprozess, sagte Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland. Wie lange dies dauere, sei unklar.

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Am Dienstag hatten Expertinnen und Experten gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) aktuelle Erkenntnisse zum Zustand des Wals präsentiert. Das Tier soll demnach weder lebendig geborgen werden, noch könne es sich selbst freischwimmen. Dazu seien der Wasserstand zu niedrig und die Kräfte des Wals zu gering, erklärte der Direktor des Deutschen Meeresmuseums, Burkard Baschek. (dpa/mp)