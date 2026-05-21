Starkregen: Zwei Unfälle auf Autobahn im Norden

Bei Starkregen sind auf der Autobahn 20 im Landkreis Nordwestmecklenburg kurz hintereinander zwei Unfälle passiert. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus.

Der 44 Jahre alte Fahrer des ersten Unfallwagens wurde dabei Polizeiangaben zufolge am Abend leicht verletzt. Der 18 Jahre alte Fahrer beim zweiten Unfall erlitt einen Schock. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Starkregen auf der A20: Zwei Unfälle binnen 15 Minuten

Zunächst kam der Wagen des 44-Jährigen bei Grevesmühlen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei bekannt gab. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Nur 15 Minuten später kam es zu dem weiteren Unfall: Der jüngere Autofahrer fuhr laut Polizei in der Nähe von Lüdersdorf nach rechts, nachdem er von einem weiteren Wagen überholt worden war.

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Als er durch eine große Pfütze auf der Strecke fuhr, kam er von der Fahrbahn ab. Sein Wagen fuhr durch mehrere Zäune und prallte gegen mehrere kleine Bäume. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro. (dpa/mp)