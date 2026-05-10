Sportboot kentert: Vater und Sohn unterkühlt – jetzt droht Ärger mit der Polizei

Ein gekentertes Sportboot hat auf dem Rügischen Bodden einen Rettungseinsatz ausgelöst. Vater und Sohn wurden unterkühlt geborgen. Warum die Polizei jetzt gegen den Bootsführer ermittelt:

Ein Sportboot mit zwei Männern an Bord ist im Rügischen Bodden gekentert. Beide Männer wurden unterkühlt aus dem Wasser gerettet und ins Krankenhaus gebracht, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen kenterte das offene Motorboot am Samstagnachmittag vermutlich durch einen Wellenschlag. Der Bootsführer und der Bootseigner, ein 62‑jähriger Vater und sein 26-jähriger Sohn, fielen dabei ins Wasser. Der Sohn alarmierte noch per Telefon seine Mutter, die anschließend den Notruf wählte.

Bootsführer mutmaßlich alkoholisiert

An dem Rettungseinsatz beteiligten sich unter anderem Feuerwehr, Seenotretter, Bundespolizei und ein Rettungshubschrauber. Ein Atemalkoholtest beim Bootsführer ergab laut Polizei einen Wert von 0,4 Promille. Die Beamten ordneten auch eine Blutprobe an.

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Den Angaben zufolge könne auch der Konsum von Betäubungsmitteln nicht ausgeschlossen werden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Führens eines Bootes unter Alkohol beziehungsweise Rauschmitteln.