Die AfD-Bürgerschaftsfraktion in Rostock hat ein Drittel ihrer Mitglieder verloren. (Symbolbild)

Eine Bühnenwand zeigt das Logo der Partei AfD (Symbolbild). Foto: Hannes P. Albert/dpa

  • Wismar

Im Norden: Speiseöl-Attacke auf AfD-Veranstaltung

Zwei Anzeigen wegen Beleidigungen und ein Ölanschlag: Nach dem AfD-Bürgerdialog in Wismar rücken Polizei und Feuerwehr an.

Die Polizei in Wismar ist am Donnerstag zweimal ausgerückt, nachdem die AfD in einem Lokal einen Bürgerdialog durchgeführt hatte. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Anzeigen wegen Beleidigung aufgenommen. Zudem beseitigte die Feuerwehr am späten Abend rund 60 Liter Speiseöl vom Gehweg.

Unbekannte hatten dieses vor dem Veranstaltungsort verschüttet. Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Schaden sei demnach gering. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

