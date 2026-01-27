Soldat läuft durch kleinen Ort – und wird plötzlich von Männern attackiert

In seiner Bundeswehr-Uniform geht ein 19-Jähriger durch Dorf Mecklenburg, als er von vier Unbekannten angegriffen wird. Die Täter verletzen ihn und flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Bundeswehrsoldat ist in der Gemeinde Dorf Mecklenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) von mehreren Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Der 19-jährige Bundeswehrangehörige sei am Sonntagabend in Uniform zu Fuß im Bereich der Bahnhofstraße unterwegs gewesen, als er von vier unbekannten Personen angesprochen und unvermittelt körperlich angegriffen wurde. Anschließend flüchteten die dunkel gekleideten Täter, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte.

Der 19-Jährige sei zum nahegelegenen Bahnhof gegangen und habe dort einen Zugbegleiter verständigt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen dauerten an, die Hintergründe der Tat seien derzeit unklar. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (mp/dpa)