Eine eigentlich normale orange Badehose hat nun ihren Platz neben dem berühmten roten „Baywatch”-Anzug von Pamela Anderson – und das in einem Museum. Wie es dazu kam.

Neben Pamela Andersons „Baywatch”-Badeanzug und Erinnerungsstücken von David Hasselhoff aus Hollywood hängt künftig ein eher bodenständiges Exponat: die orangefarbene Lieblingsbadehose des früheren Schwergewichtsboxers Axel Schulz. Der erfolgreiche deutsche Sportler hat seine Badehose an das Bikiniartmuseum auf der Insel Usedom übergeben. Sie wird dort einen festen Platz in der Ausstellung „Die Welt geht Baden – 200 Jahre Badekultur von Usedom bis Hollywood” haben, die bis Herbst in dem Museum zu sehen sein wird.

Die Badehose des 57-jährigen Schulz erinnere an seine privaten Momente abseits des Boxrings, heißt es vom Museum in einer Mitteilung. „Die Badehose von Axel Schulz verbindet Sportgeschichte mit Badekultur und passt damit hervorragend in unser Museum. Die Badehose erhält im Museum einen besonderen Platz”, sagte Marco Preißer, Direktor des Bikiniartmuseums.

Das Bikiniartmuseum sammelt nach eigenen Angaben historische Badebekleidung und auch Stücke mit persönlicher Geschichte. Sie sollen zeigen, wie eng Badekultur, Sport, Popkultur und Zeitgeschichte miteinander verbunden sind. (dpa/mp)