Ein Mann und eine Frau fahren per Segeljacht von Südamerika Richtung Europa – so weit, so romantisch. Doch das Duo, das nun in Rostock vor Gericht steht, soll eine spezielle Fracht dabeigehabt haben.

Sie sollen mit einer Segeljacht mehr als eine viertel Tonne Kokain aus Kolumbien geholt haben: Heute beginnt am Landgericht Rostock der Prozess gegen einen 59-Jährigen und eine 67-Jährige. Dem Duo aus dem Landkreis Rostock wirft die Staatsanwaltschaft Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Verabredung zum Verbrechen vor.

Demnach sollen sie im Sommer vergangenen Jahres mit rund 264 Kilogramm Kokain an Bord von Kolumbien aus in Richtung Europa aufgebrochen sein. Gut einen Monat später seien sie von portugiesischen Ermittlern in der Nähe der Azoren gestoppt und durchsucht worden.

Rostock: Werden sich die Angeklagten äußern?

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Dabei wurde das Rauschgift laut Anklage sichergestellt. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.

Zum Auftakt soll die Anklage verlesen werden und die Angeklagten die Möglichkeit erhalten, sich zu äußern. Ob sie dies nutzen, ist laut Gericht unklar. Bis Mitte Oktober sind insgesamt 13 Verhandlungstage angesetzt. (dpa/mp)