Nach dem Tod einer Frau am S-Bahnhof Warnemünde bittet die Polizei um Mithilfe. Gesucht werden eine Frau und ein Mann, die den Vorfall beobachtet haben sollen.

Mit diesem Bild aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach dem Paar. Polizei Rostock

Nach dem Tod einer Frau am S-Bahnhof Warnemünde fahndet die Kriminalpolizei Rostock mit Fotos nach zwei bislang unbekannten Personen. Sie sollen sich am 7. Mai gegen 12.20 Uhr am Bahnsteig 2 aufgehalten haben und könnten für die Ermittlungen wichtige Zeugen sein.

Nach Angaben der Polizei beobachteten die beiden, wie sich eine Frau in suizidaler Absicht im Gleisbett unter eine am Bahnsteig stehende S-Bahn legte. Anschließend hätten sie den Bahnhof verlassen, ohne Hilfe zu holen. Wenige Minuten später setzte sich die S-Bahn in Bewegung. Die Frau starb.

Verdacht auf unterlassene Hilfeleistung

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Die gesuchte Frau hat mittellange, wellige, grau-braune Haare und trug dunkle Kleidung, eine schwarze Adidas-Jacke, eine schwarze Weste, einen Schal in Rot-Lila-Tönen sowie eine auffällige hellbraune Umhängetasche. Der gesuchte Mann hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Bekleidet war er mit einer hellen Jeanshose, einer Jeansjacke und einem lila-weiß karierten Schal. Er trug einen dunklen Rucksack.

Die Ermittler führen gegen die beiden Unbekannten ein Verfahren wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet deshalb insbesondere um Hinweise zur Identität der Personen. Wer Angaben machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. (rei)

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