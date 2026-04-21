Sie braucht dringend Hilfe: Wer hat diese 18-Jährige gesehen?

Die Polizei Neubrandenburg sucht nach einer vermissten jungen Frau aus Altentreptow – und bittet um Hilfe. Die junge Frau wird seit Montagnachmittag vermisst und benötigt dringend Hilfe.

Die etwa 1,70 Meter große Chiara Neumann wurde nach Polizeiangaben zuletzt am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gesehen.

Die blonde Frau hat demnach einen blauen Fleck an der Stirn und trägt eine hellblaue Sweatshirt-Jacke, eine weiße Weste, eine schwarze Hose und helle Sneaker. Zudem hat sie den Angaben nach eine schwarz-rote Reisetasche dabei und zwei Silberketten am Hals. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

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Die Polizei Neubrandenburg bittet Zeug:innen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 0395 – 5582 5224 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, sollte umgehend den Notruf 110 wählen. (dpa/mp)