Sensation im Tierpark: Moin, ich bin ein Zebresel!

Schon mal von einem Zebresel gehört? An der Müritz ist ein solch seltenes Tier zur Welt gekommen. Nun sucht der Zoo nach einem Namen.

Ein Zebresel ist eine seltene Kreuzung aus Zebrapapa und Eselmama. Dieses Junge wurde im Tiererlebnispark Müritz geboren. picture alliance/dpa/Tiererlebnispark Müritz | Handout / Berlin

Ende vergangener Woche ist im Tiererlebnispark Müritz in Grabowhöfe in der Nähe von Waren an der Müritz ein kleines Zebresel zur Welt gekommen – eine Kreuzung aus Zebrapapa und Eselmama.

Es sei alles andere als eine leichte Geburt gewesen, berichtete Tierpflegemeister David Fuhlbrügge. „Nur dank unserer Geburtshilfe konnte er das Licht der Welt erblicken, da er in keiner idealen Position lag“, heißt es in der Pressemitteilung dazu. Deutschlandweit gibt es demnach nur 15 solcher Hybride, in Mecklenburg-Vorpommern ist es der erste.

Tierpark sucht Namen für Zebresel

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Zustande gekommen ist das Zebresel laut Fuhlbrügge, weil das Zebra nicht alleine stehen sollte und es daher mit Pferden und Eseln zusammengehalten wurde.

Bei der Geburt wog das Junge immerhin schon 20 Kilogramm. An der Namenssuche für die seltene Kreuzung will der Tierpark die Bevölkerung beteiligen. Vorschläge könnten über den Instagram-Account des Tiererlebnisparks oder per Mail eingereicht werden, heißt es. (dpa/mp)