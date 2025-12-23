Senior missachtet Vorfahrt – eine Schwerverletzte, Auto brennt aus

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Priborn sind am Dienstagmorgen drei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Zwei Fahrzeuge sind zusammengestoßen – eines davon ist in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt.

Gegen 9.40 Uhr geriet ein 71-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Röbel in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen eines 80-Jährigen zusammen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein Vorfahrtsfehler des 71-Jährigen zu dem seitlichen Crash führte.

Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte, Auto ausgebrannt

Alle drei Insassen erlitten Verletzungen. Der 71-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sowie der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 70-jährige Beifahrerin des 71-Jährigen wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Durch die Wucht des Aufpralls nahmen beide Fahrzeuge Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Das Auto des 80-Jährigen fing in Folge des Unfalls auch noch Feuer. Der Pkw brannte komplett aus. Die Unfallstelle an der Priborner Kreuzung war zeitweise voll gesperrt. Inzwischen ist die Strecke wieder frei. (mp)