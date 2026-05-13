Senior geschlagen und beraubt – Zeuge stellt jugendliche Täter zur Rede

Raubüberfall auf einen 79-Jährigen in Waren (Müritz). Glück für das Opfer: Ein Zeuge stellte einige der tatverdächtigen Jugendlichen – auch die gestohlene Geldbörse wurde gefunden.

Nach einem Raub in Waren (Müritz) hat ein mutiger Zeuge drei von fünf jungen Tatverdächtigen zur Rede gestellt – und damit den Ermittlern geholfen. Wie die Polizei mitteilte, war nach einem verbalen Disput ein 79-Jähriger vor seinem Hausaufgang aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus geschlagen worden. Der Mann fiel eine Treppe hinunter. Während er auf dem Boden lag, stahlen eine oder mehrere Personen aus der Gruppe seine Geldbörse. Dann flüchteten alle fünf.

Raubüberfall in Waren: Senior verletzt

Der 79-Jährige verständigte per Handy die Polizei. Diese traf dann zwei tatverdächtige junge Männer, 15 und 14 Jahre alt, in der Nähe des Bahnhofs an, wie es hieß. Unterdessen war der aufmerksame Zeuge den anderen drei Verdächtigen, zwei Mädchen und einem Jungen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren, hinterhergelaufen und hatte diese zur Umkehr bewegen können.

Die fünf Kinder und Jugendlichen wurden zum Polizeihauptrevier Waren gebracht. Die Ermittlungen führte die Beamten dann zur weggeworfenen Geldbörse des Seniors. Das Bargeld stellten sie bei zwei der Jugendlichen sicher.

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Der 79-Jährige erlitt bei dem Raubüberfall leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Er konnte nach ambulanter Behandlung das Klinikum Waren wieder verlassen. Die fünf Jugendlichen und Kinder wurden den Erziehungsberechtigten übergeben – beziehungsweise die Beamten verständigten Mitarbeiter des Jugendamtes. (dpa)