Senior (90) überfährt seine Ehefrau – Tod auf dem Supermarktparkplatz

Schrecklicher Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz: Eine 85-Jährige ist im Landkreis Vorpommern-Rügen unter das von ihrem Ehemann gesteuerte Auto geraten und gestorben.

Nach Polizeiangaben sprang der Wagen auf dem Parkplatz in Ribnitz-Damgarten nicht an. Der 90 Jahre alte Ehemann saß am Steuer, während die Frau versuchte, den Verkehr vor dem Fahrzeug zu regeln.

Andere Menschen hätten geholfen, den Wagen anzuschieben. Als dieser schließlich startete, habe der Fahrer seine Frau laut Polizei überfahren. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Unfallort. (dpa/mp)