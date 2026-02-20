Seltenes Naturschauspiel: Eisberge am Ostseestrand locken Besucher an

Ein seltenes Naturschauspiel lockt derzeit viele Besucher an den Strand von Usedom. Dort hat der Winter eine weiße Eislandschaft geschaffen.

Eisiger Frost, Meeresströmung und Wind haben am Ostseestrand vor Zempin auf Usedom Eisbrocken zu meterhohen Bergen aufgetürmt. Das Winter-Spektakel lockte in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen an. Viele kletterten auf die Eisberge. Auch ein aus Eisstücken gebautes Iglu war zu bestaunen. Videos von dem Eishaus kursierten in verschiedenen Social-Media-Kanälen.

Der Andrang von Urlaubern und Einheimischen sei groß, hieß es beim Fremdenverkehrsamt Zempin. Das Iglu habe ein junges Pärchen gebaut. „Das hat schon ein paar Stunden gedauert, bis es fertig war“, sagte ein Gemeindemitarbeiter. Er schätzte, dass sich die Eisberge derzeit auf vier bis fünf Meter Höhe auftürmen. „Das ist schon ein seltenes Naturschauspiel.“ (dpa/mp)