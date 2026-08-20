Drama vor Rügen: Als die Retter eintreffen, steht den Seglern das Wasser schon bis zu den Schienbeinen.

Dramatischer Einsatz für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) vor Rügen: Eine Segelyacht mit sechs Menschen an Bord drohte am Mittwochabend vor Sassnitz zu sinken. Als die Seenotretter eintrafen, stand der Familie das Wasser bereits bis zu den Schienbeinen.

Kurz vor 21 Uhr hatte die Seenotküstenfunkstelle der DGzRS-Rettungsleitstelle See in Bremen, einen schwer verständlichen „Mayday“-Notruf empfangen. Das Funk-Notzeichen bedeutet Lebensgefahr. Die zwölf Meter lange polnische Yacht befand sich mit einer Familie mit drei Kindern und dem Skipper rund 5,5 Kilometer nördlich von Sassnitz nahe der Steilküste des Nationalparks Jasmund. Die Funkverbindung war dort erschwert.

Seewasser dringt in Segelyacht vor Rügen ein

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Aus ungeklärter Ursache drang viel Seewasser in das Boot ein. Der Seenotrettungskreuzer „Harro Koebke“ lief sofort aus und erreichte die Yacht rund zehn Minuten später.

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Mit einer leistungsstarken Pumpe verhinderten die Retter, dass die Lage weiter eskalierte. Das Tochterboot „Notarius“ schleppte die Yacht anschließend in den Stadthafen von Sassnitz. Dort übernahmen die Feuerwehren Sassnitz, Sagard und Glowe. Alle sechs Menschen an Bord blieben unverletzt. (mp)