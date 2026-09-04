Der erste Tag des Festivals „Jamel rockt den Förster“ ist buchstäblich ins Wasser gefallen. Starkregen ließ keine Konzerte zu. Und was jetzt?

Vor dem Eingang zum Festivalgelände haben sich große Pfützen und Schlamm gebildet. Georg Wendt/dpa

Die Organisatoren haben alle am Freitag geplanten Konzerte des Festivals „Jamel rockt den Förster“ wegen schlechten Wetters abgesagt. „Es hat sechs Stunden geregnet“, sagte Pressesprecher Markus Amseln. Der Dauerregen hat das Gelände in eine Schlammlandschaft verwandelt. Die schwere Bühnenapparatur konnte nicht mehr gefahrlos transportiert und aufgebaut werden.

„Wir geben uns größte Mühe, das Gelände für morgen wieder fit zu bekommen“, teilten die Veranstalter auf den sozialen Netzwerken mit. Allerdings ist laut Wettervorhersage auch am Samstag mit Regen in Nordwestmecklenburg zu rechnen. Unklar ist bislang, ob die Tickets für den ausgefallenen Festivaltag zurückerstattet werden.

Line-up traditionell geheim

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„Jamel rockt den Förster“ ist ein seit 2007 ausgetragenes Rockfestival mit einer politischen Botschaft. Die Organisatoren, das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer, wollen damit ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen.

Es ist eine Gegenveranstaltung zu Bemühungen örtlicher Neonazis, das Dorf Jamel nahe Wismar in Nordwestmecklenburg in eine rechtsextreme Mustergemeinde zu verwandeln.

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Das Spektakel zieht jedes Jahr Tausende Besucher an – auch weil prominente Musiker an den Start gehen. In der Vergangenheit traten so unter anderem Herbert Grönemeyer, Campino von den Toten Hosen, Die Ärzte, Fettes Brot und Deichkind auf. Dabei halten die Veranstalter die Namen der auftretenden Musiker und Bands traditionell bis zum Auftakt geheim. Neben der Musik sind auch Workshops und Infostände geplant. (dpa)