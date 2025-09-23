Konflikt eskaliert: Grüne sägen ihren Vize-Fraktionschef ab

Eskalation im Schweriner Landtag: Der Vize-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hannes Damm, ist von seinen Fraktionskollegen abgewählt worden.

Vier der fünf Mitglieder der Fraktion votierten am Dienstag gegen den 33-Jährigen. Er bleibe aber Mitglied der Fraktion, sagte eine Sprecherin weiter.

Damm: Habe keinen Vertrauensbruch begangen

Zu den Gründen der Abwahl hieß es, dass das „notwendige Vertrauen für eine weitere enge Zusammenarbeit im Fraktionsvorstand“ nicht mehr in ausreichendem Maße gegeben sei. Details wurden nicht bekannt gegeben.

Damm widersprach. „Den mir vorgeworfenen Vertrauensbruch habe ich nicht begangen“, schrieb er in einer eigenen Erklärung. Der Vorwurf habe darin bestanden, dass er persönliche Daten herausgegeben haben solle.

Er bedaure die Eskalation zutiefst, erklärte Damm weiter. Für Mittwoch kündigte er eine persönliche Erklärung an die Mitglieder der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern an. Er bleibe in der Fraktion, um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter nicht zu gefährden. (dpa/mp)