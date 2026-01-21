Schrecklicher Unfall im Norden: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

In den frühen Morgenstunden krachen im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei Autos gegeneinander. Ein Mensch stirbt, zwei weitere werden schwer verletzt. Die Polizei geht von einem Vorfahrtsfehler aus.

Bei einem schweren Unfall zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Morgen ein Autofahrer gestorben. Die beiden Mitfahrer des 32-Jährigen im Alter von 31 und 36 Jahren wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die 29 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt.

Autofahrer stirbt bei Unfall auf L071 – Sperrung aufgehoben

Der Polizei zufolge waren die beiden Autos auf der Landesstraße 071 zusammengestoßen. Nach aktuellen Erkenntnissen soll die Autofahrerin aus der Straße Seeblick auf die L071 abgebogen sein und dem 32-Jährigen dabei die Vorfahrt genommen haben. Durch den Unfall sei der Wagen des Mannes gegen einen Baum geprallt, der Fahrer sei noch vor Ort gestorben.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Unfallstelle konnte vorübergehend über die L072, die ehemalige Bundesstraße 106, umfahren werden, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte. Am Nachmittag war die Straße laut Polizei wieder frei. (dpa/mp)