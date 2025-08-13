Schwerer Unfall auf A24: Fahrer fährt ungebremst auf Stauende auf – tot

Schwerer Unfall auf der A24 in Richtung Hamburg: Ein Kleintransporter ist am Dienstagnachmittag in einen Lkw gefahren. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort.

Tragisch: Der tödliche Crash ist die Folge eines weiteren Unfalls auf der A24 bei Gudow: Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr war zunächst ein Lkw in ein Sicherungsfahrzeug einer Baustelle gefahren und von einer Brücke gestürzt.

Durch die Sperrung der Autobahn ergab sich ein langer Stau, an dessen Ende um 15.50 Uhr der weiße Mercedes Vito mit einem stehenden Lkw zusammenstieß.

Unfall bei Gudow: Sprinter-Fahrer fuhr ungebremst auf Stauende auf

Offenbar war der Fahrer ungebremst auf das Stauende aufgefahren. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Jede Hilfe kam zu spät: Als die Rettungskräfte eintrafen, konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Er wurde aus dem Fahrzeug geborgen.

Die Sperrung der Autobahn setzte sich durch den zweiten Unfall fort. Bei den Bergungsarbeiten fing der schon auf den Abschleppwagen geladene Transporter plötzlich Feuer und musste gelöscht werden. Erst um 20.30 Uhr wurde die Sperrung der A24 wieder aufgehoben. (mp)