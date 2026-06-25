Erst Schusswaffen-Alarm, dann überraschende Erleichterung: Ein täuschend echtes Spielzeug schreckt Zeugen in der Innenstadt auf – und beschert einem Jugendlichen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Ein Polizist steht vor einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Zwei Jugendliche haben in Wismar mit einer Wasserpistole einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten nach Angaben der Polizei gemeldet, dass die beiden mit einer mutmaßlichen Schusswaffe unterwegs seien.

Herbeigeeilte Beamte trafen die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen in der Innenstadt an und legten ihnen zunächst Handfesseln an. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe um eine täuschen echt wirkende Wasserpistole handelte.

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Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Führens einer Anscheinswaffe eingeleitet. Die Wasserpistole wurde sichergestellt. Beide Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (dpa/mp)