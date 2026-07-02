Volltrunken sitzt ein Schulbus-Fahrer am Nachmittag am Steuer. Die Polizei stoppt ihn. Der Führerschein ist weg, ein Strafverfahren läuft.





Die Polizei hat einen volltrunkenen Fahrer eines Schüler- und Linienbusses in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten seien am Nachmittag aus dem Umfeld des Mannes darüber informiert worden, dass er seinen Bus alkoholisiert steuere, teilte die Polizei mit.

Als sie Bus und Fahrer daraufhin kontrollierten, nahmen die Polizisten schon beim Öffnen der Fahrzeugtür Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei dem 43-jährigen Fahrer ergab dann einen Wert von 2,73 Promille, wie die Polizei mitteilte.

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Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt, weitere Fahrten seien untersagt worden. Der Fahrer müsse sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Während der Kontrolle sei der Bus leer gewesen. Es sei aber nicht auszuschließen, dass der Mann zuvor betrunken Passagiere befördert haben könnte. (dpa)