Bei Stuer starben ein 86-Jähriger und seine Beifahrerin, drei Menschen wurden schwer verletzt.

Zwei Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien bei dem Unfall auf der Bundesstraße 198 schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Ein 86 Jahre alter Fahrer eines Dacia Sandero hatte demnach bei Stuer in Höhe der Abfahrt Ganzlin nach links abbiegen wollen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der 86-Jährige und seine Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.

Drei Menschen in entgegenkommendem Auto schwer verletzt

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In dem entgegenkommenden Renault Scénic saßen drei Menschen. Zwei Schwerverletzte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, eine weitere Person mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

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Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.500 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B198 rund fünf Stunden gesperrt. (dpa/mp)