Schrecklicher Unfall im Norden: Kind fällt vor Straßenbahn – schwer verletzt

In der Rostocker Innenstadt hat es am Montagnachmittag einen schweren Unfall mit einer Straßenbahn gegeben. Gegen 16.30 Uhr stürzte aus noch unbekannter Ursache ein Kind vom Bahnsteig an der Langen Straße unter die einfahrende Tram. Der Junge überlebte.

Die Feuerwehrkräfte hoben die tonnenschwere Bahn mit hydraulischem Gerät an. So gelang es nach rund 45 Minuten, das Kind zu befreien.

Der Junge kam mit schweren Verletzungen an den Beinen ins Krankenhaus, so die Polizei. Die Unfallursache wird noch ermittelt.