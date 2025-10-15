Schrecklicher Unfall im Norden: Fußgängerin von Auto erfasst – tot

Tragischer Verkehrsunfall auf der B106: In der Nähe von Lübstorf ist am frühen Mittwochmorgen eine Fußgängerin ums Leben gekommen.

Gegen 6.30 Uhr war ein Autofahrer in Richtung Wismar unterwegs. Auf Höhe des Abzweigs nach Klein Trebbow erfasste er aus bislang unbekannten Gründen die Fußgängerin, gab die Polizei bekannt.

Frau erlitt bei Unfall tödliche Verletzungen

Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 41-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und ins Klinikum nach Schwerin gebracht.

Die B106 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung bis circa 11.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Sachverständigen an. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. (dpa/mp)