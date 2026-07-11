Bunte Boote, schräge Kostüme und spektakuläre Untergänge: Bei der 32. Plauer Badewannen-Rallye verwandelte sich die Elde erneut in eine ungewöhnliche Rennstrecke.

Die Elde in Plau am See hat sich wieder in eine Rennstrecke für bunt geschmückte Boote verwandelt. Bei sommerlichen Temperaturen bis zu 29 Grad traten 22 Teams mit ihren „Badewannen“, meist schwimmfähigen Plattformen, gegeneinander an und kämpften unter anderem um den Titel der kreativsten Kreation.

Die Teilnehmer der traditionellen Badewannenrallye stellten sich dabei sowohl der Wertung der Besucher als auch einer Jury. Die Rallye fand in diesem Jahr zum 32. Mal statt.

Badewannen-Rallye: Der erotischste Auftritt wird prämiert

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Am Abend sollten die Teilnehmer dann noch ausgezeichnet werden. Prämiert werden aber nicht nur kreative Fähigkeiten: Auch das stimmungsvollste Team, das schnellste Team sowie der spektakulärste Untergang eines Bootes werden mit einem Preisgeld von 500 Euro ausgezeichnet. Zudem wird auch das Team, das den erotischsten Auftritt hinlegte, mit dem Preisgeld von der Jury belohnt.





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Gepaddelt wurde auf einer Strecke von etwa 500 Metern zwischen der Plauer Schleuse und der historischen Hubbrücke. Ins Rennen ging unter anderem das Team „Titanic“, das den Untergang des einstigen Passagierdampfers amüsant nachstellte. Beim Team „Fruchtaufsichtsbehörde“ stieg auch Plaus Bürgermeister Sven Hoffmeister (CDU) samt Ananas-Kostüm mit ins Boot. Das Team „Plau de Janeiro“ verwandelte die knapp 6.000 Einwohner zählende Kleinstadt zwischenzeitlich in eine brasilianische Karnevalshochburg.

Plau am See: Buntes Treiben, freier Eintritt und eine große Parade

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Zahlreiche Besucher erlebten bei freiem Eintritt ein feuchtfröhliches Familienfest mit buntem Rahmenprogramm. Eröffnet wurde die Rallye mit einer großen Parade, angeführt vom Plauer Fanfarenzug.

Die Plauer Badewannenrallye gilt als eines der besucherstärksten Volksfeste im Sommer an der Mecklenburgischen Seenplatte. Im vergangenen Jahr zog es mehrere Tausend Besucher an die Uferpromenade, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. (dpa/mp)