Schock-Fund im Wald: Mann findet Leiche in einer Wanne

Am Samstag hat ein Mann in einem kleinen Rostocker Wald einen schrecklichen Fund gemacht. Er wollte gerade Laub auf einem Komposthaufen entsorgen, als ihm menschliche Körperteile in einer Wanne auffielen.

Gegen 17 Uhr wollte ein Anwohner in dem Wäldchen, das sich zwischen Satower Straße und Albert-Einstein-Straße in Rostock befindet, Gartenabfälle auf einer Art selbst eingerichteten Komposthaufen entsorgen. Als er menschliche Beine und wenig später auch einen Kopf aus einem Sack in der Wanne ragen sah, erschrak er und wählte umgehend den Notruf. Die Polizei sperrte daraufhin den Auffindeort der Leiche weiträumig ab.

Bis tief in die Nacht war die Polizei am Tatort im Einsatz. Harald Nowack, Pressesprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, bestätigte den Leichenfund auf Nachfrage. Laut seinen Ausführungen könne die Identität der toten Person noch nicht bestimmt werden, zunächst müsse erst einmal die Tatortarbeit abgeschlossen sein.

Rostock: Leichenfund beschäftigt Einsatzkräfte

Auch die Berufsfeuerwehr kam im Rahmen der Amtshilfe zum Einsatz und leuchtete den Fundort aus. Nach internen Informationen sollen Teile an der Leiche bereits abgetrennt gewesen sein. Ermittler der Spurensicherung, des Kriminaldauerdienstes und der Mordkommission kamen am Leichenfundort zum Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Mädchen abends alleine in der Wohnung: Plötzlich geht das Kinderzimmer in Flammen auf

Zur Einordnung der Schwere des Verbrechens konnte Harald Nowack noch keine Angaben machen, weil dazu erst die Obduktion abgewartet werden müsse. Auch zu Hinweisen, die auf einen möglichen Täter deuten, lagen noch keine Informationen vor. Zeugen, die etwas zur gelben Wanne sagen oder andere nützliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0381) 49161616 zu melden.