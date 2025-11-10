mopo plus logo
Feuerwehr-Einsatz

Bei der Obsternte erlitt ein Arbeiter durch einen Stromleitungs-Kurzschluss schwere Verbrennungen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

  • Schwechow/Pritzier

Schlimmer Arbeitsunfall auf Obstplantage: Arbeiter erleidet schwerste Verbrennungen

Ein schlimmer Unfall bei der Obsternte: Durch den Kurzschluss einer Stromleitung erlitt ein Arbeiter schwere Verbrennungen. Die Polizei ermittelt den genauen Hintergrund.

Bei einem Arbeitsunfall in Schwechow bei Pritzier (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 37-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll der Erntearbeiter am Vormittag auf einer Obstplantage mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine in eine Überspannungsleitung geraten sein. Durch den daraus resultierenden Kurzschluss erlitt der Mann, der neben der Maschine stand, schwerste Verbrennungen. 

Arbeiter verletzt, Maschine zerstört

Der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die Arbeitsmaschine fing Feuer und brannte komplett aus. Die alarmierte Feuerwehr habe den Brand gelöscht, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden werde auf 100.000 Euro geschätzt.

Ein Techniker des örtlichen Energieversorgers sei ebenfalls vor Ort gewesen, um die beschädigte Oberleitung zu überprüfen. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (dpa)

