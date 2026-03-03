Schläge und sexueller Übergriff: Junger Mann greift Frauen an

Gewalttätige Übergriffe in Wismar: Ein Mann hat mehrere Frauen attackiert und bei seiner Festnahme einen Polizisten schwer am Kopf verletzt.

Laut Polizei meldete sich am Dienstagmorgen eine Frau und meldete, dass ein Mann sie vom Fahrrad gestoßen habe. Ein Zeuge, der ihr zur Hilfe eilte, wurde vom Tatverdächtigen getreten und am Kopf verletzt. Der Tatverdächtige sei daraufhin mit dem Fahrrad geflüchtet.

Wismar: Mann attackiert mehrere Frauen

Den Angaben zufolge griff er wenig später eine weitere Frau an, stieß diese von ihrem E-Roller und entfernte sich damit. Eine weitere Frau berichtete, von dem Mann sexuell attackiert worden zu sein.

Die Polizei konnte den 20-Jährigen schließlich in einem Haus stellen. „Dabei leistete er starken Widerstand, trat und bespuckte die Beamten“, hieß es in einer Mitteilung. Ein Polizist habe erhebliche Kopfverletzungen erlitten und werde in einem Schweriner Krankenhaus behandelt. Die übrigen Geschädigten des Übergriffs wurden demnach vor Ort versorgt.

Der Mann sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Ein erster Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,7 Promille ergeben. Zusätzlich habe er nach eigener Aussage verschiedene Drogen konsumiert.

Innenminister Pegel reagiert erschüttert auf Übergriff

Der Schweriner Innenminister, Christian Pegel (SPD), zeigte sich erschüttert und wünschte dem verletzten Beamten eine vollständige Genesung. „Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten sind Angriffe auf die Grundpfeiler unseres Rechtsstaats. Wir werden alles daransetzen, die Hintergründe vollständig aufzuklären und den Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.“ (dpa/js)