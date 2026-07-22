Eineinhalb Stunden lang versuchen Polizisten, ein Schaf auf der Autobahn einzufangen. Der Ausreißer wird schließlich gefesselt und weggetragen.

Ein Schaf hat für eine vorübergehende Vollsperrung der A14 gesorgt. Die Polizeibeamten konnten das erschöpfte, aber unverletzte Tier bei einer anderen Schafsherde unterbringen. Polizeipräsidium Rostock/dpa

Polizeibeamte haben auf der Autobahn 14 bei Ludwigslust ein umherlaufendes Schaf gefesselt und sichergestellt. Das Tier war am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Wismar panisch über die gesamte Fahrbahn gelaufen. Zuvor hatte es sich im Bereich der Mittelschutzplanke aufgehalten, wie die Polizei mitteilte.

Nach einem Beinaheunfall sperrten die Beamten die A14 vorsorglich in beide Fahrtrichtungen. Rund anderthalb Stunden später gelang es ihnen, das mittlerweile erschöpfte Schaf unverletzt einzufangen. Die Beamten fesselten das Tier und trugen es zu zweit kopfüber aus dem Gefahrenbereich.

Der Eigentümer des Schafes konnte zunächst nicht ermittelt werden. Daher wurde es anschließend auf dem Gelände eines nahegelegenen Solarparks bei einer Schafherde untergebracht. (dpa/mp)