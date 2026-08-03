Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat sich am Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Polizisten nahmen den 21-jährigen Autofahrer nach der Verfolgungsfahrt mitten auf der Fahrbahn fest. Stefan Tretropp

Der VW Golf des 21-Jährigen war den Beamten aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und flüchtete quer durch Rostock.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin missachtete der 21-Jährige während der Flucht mehrere rote Ampeln und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung Südring/Erich-Schlesinger-Straße endete die Verfolgungsfahrt: Der VW Golf kollidierte mit zwei Autos, die an einer Ampel warteten.

Autofahrer flüchtet bei Polizeikontrolle – Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

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Anschließend versuchte der Fahrer laut Polizei zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten ihn mitten auf der Straße überwältigen und festnehmen. Dabei leistete der 21-Jährige auch noch Widerstand.

Die Kennzeichen des VW Golf waren offenbar gestohlen. Auf der waghalsigen Flucht wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt – und das, obwohl der Wagen auch über Fußwege gerast war.