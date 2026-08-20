Es gibt eine neue Lebensmittelwarnung, es geht um einen Brotaufstrich. picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Wer eine bestimmte Charge der Caviarcreme aus Heringsrogen mit Räucherlachs von Feinkost Reich gekauft hat, sollte die Tube entsorgen. Sie enthält ein falsches Süßungsmittel – und wird auch in Mecklenburg-Vorpommern verkauft.

Caviarcreme mit Räucherlachs der Marke Reich. Pressemitteilung der Firma Feinkost Reich GmbH

Wegen eines fälschlich zugesetzten Süßungsmittels ruft die Feinkost Reich GmbH aus Ditfurt im Harz eine bestimmte Charge ihrer Caviarcreme aus Heringsrogen mit Räucherlachs zurück. Es handele sich um Tuben mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. November 2026. Vom Verzehr werde abgeraten. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten das Produkt entsorgen.

Lebensmittelrückruf: Caviarcreme schmeckt zu süß

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Bei einer internen Kontrolle sei aufgefallen, dass die Creme stark süß geschmeckt habe, teilte das Unternehmen mit. Dem Erzeugnis sei das Süßungsmittel Natrium-Saccharin anstatt Natriumbenzoat zugesetzt worden, hieß es.

Nach aktuellem Stand wurde die betroffene Ware in Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen verkauft. (dpa/mp)