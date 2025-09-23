Diebe brechen in Hotel ein – und schleppen ganzen Geldautomaten raus

Einbruch im Spielcasino: Ein Unbekannter hat aus einem Hotel in Rostock einen rund 50 Kilogramm schweren Geldwechselautomaten gestohlen.

Die Person soll in der Nacht zum Montag in den Spielclub der Hotelanlage im Stadtteil Hohe Düne eingebrochen sein, wie das Polizeipräsidium in Rostock sagte. Anschließend habe sie den schweren Automaten gestohlen und sei unerkannt geflüchtet.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Der Automat wird laut Polizei „zum Umtausch von Bargeld in Jetons genutzt“. Mitarbeiter der Hotelanlage hatten den Diebstahl am Montagmorgen bemerkt und die Polizei informiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Männer klauen Linienbus und bauen Unfall in Hamburg – Überraschung nach Flucht

Experten sicherten Spuren sowie Videomaterial, das nun ausgewertet werden muss. Details zum Sachschaden oder dem Diebesgut lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei Rostock sucht nach Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. (dpa/mp)